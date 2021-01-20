Ничей водопровод: почему целый город остался без воды

Текст: Георгий Чентемиров

Авария, произошедшая в Питкяранте 14 января, оставила без воды целый город. Из-за мороза замерз километр водопровода, идущий по территории целлюлозно-бумажного завода. Как выяснилось, магистраль в последние годы фактически осталась без хозяина. И повториться ЧП может в любой момент – например, если в Карелию снова придут морозы.

Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказал руководитель администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин. Он сообщил, что водопровод был построен 40 лет назад и сейчас крайне изношен. На нем постоянно случались протечки; для их ликвидации приходилось снимать утеплитель, и сейчас утепления на трубе почти нет – а в условиях севера это равносильно игре в русскую рулетку.

– Ходили специально обученные люди, в место прорывов вваривали гайки, а туда ввинчивали и приваривали болты, – рассказал один из сотрудников местной администрации. Сфотографировать водопровод нам не удалось: на территорию завода журналиста не пустили.

Фото: "Петрозаводские коммунальные системы"

Проблема, однако, не только в ветхости. По словам Трошина, когда-то участок трубы принадлежал заводу. Но несколько лет назад предприятие избавилось от «непрофильного актива», передав его городу. Затем магистраль перевели в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» Питкяранты. С 2016 года оно находится в процедуре банкротства.

– Имущество, которое принадлежало «Водоканалу», попало в конкурсную массу. Право распоряжаться есть только у одного человека – конкурсного управляющего, который назначен судебным решением, – говорит Дмитрий Трошин.

Глава администрации полагает, что город попал в законодательный капкан. По факту инженерные сети легко могут оказаться в частных руках – именно это, к примеру, произошло в Суоярви. «То же самое может быть и здесь», – констатирует Трошин. Магистраль может отойти любому собственнику, который пожелает ее купить.

Головной боли добавляет тот факт, что с недавнего времени имущество, даже если оно никому не нужно, не может быть просто так передано муниципалитету. За него полагается компенсационная выплата.

– Обычно было так: торги проводятся, объект никто не покупает, и он передается муниципалитету. Но теперь правила изменились. Что это за выплата, никто не знает, никто эту практику не проходил. Мы уже обратились в Арбитражный суд, чтобы он определил компенсационную выплату по этому объекту водоснабжения,

– рассказал Дмитрий Трошин.

Поскольку водопровод не принадлежит муниципалитету, тратить деньги на его ремонт нельзя. Однако «Петрозаводск говорит» поинтересовался, почему трубу не чинили раньше, когда она была в собственности города. Ответ не удивил.

– Требуется полная замена трех километров трубы диаметром 40 сантиметров. В бюджете муниципальных образований таких денег нет, – сказал глава администрации. К слову, только аварийные работы, по нашим данным, обошлись в 18 миллионов рублей. Сколько стоит замена всего участка магистрали, чиновник сказать затруднился.

Дмитрий Трошин посетовал на то, что проблему водоснабжения республики в принципе задвинули на второй план. Проблемы ведь не только в Питкяранте. Не выдержал морозов и водопровод в Кемском районе. А в Лахденпохье, по словам чиновника, вода идет по трубам, которые проложили финны чуть не сто лет назад.

Журналист «ПТЗ говорит» спросил Дмитрия Трошина, не боится ли он, что водопровод снова замерзнет, если в Карелию вернутся морозы.

– Боюсь!

– честно ответил руководитель районной администрации.

Четыре дня специалисты из нескольких городов и предприятий Карелии укладывали дублирующую ветку водопровода. Как пишут в социальных сетях местные жители, по состоянию на вечер среды вода вернулась не всем потребителям: из-за морозов оказались повреждены инженерные сети в самом городе и в некоторых домах. Тем временем в администрации Питкярантского района обреченно ждут обысков: Следственный комитет Карелии уже возбудил уголовное дело по факту халатности.