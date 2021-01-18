18 января 2021, 21:42
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту коммунальной аварии в Питкяранте

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего

В Сортавальском межрайонном следственном отделе Следкома Карелии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту коммунальной аварии в городе Питкяранта, сообщает СУ СК по РК. 

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января в городе Питкяранта произошло промерзание водопроводной сети, вследствие чего была нарушена работа коммунальных систем и прекращено водоснабжение холодной водой более 10 тысяч человек, а также организаций и социальных учреждений.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru

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