Водоснабжение в Рабочеостровске восстановят по временной схеме

Водоснабжение в жилом доме и центе помощи детям в Рабочеостровске восстановят с помощью временных труб, сообщает ТАСС.

Оставшиеся пять домов и местную школу подключат к водопроводу после замены ранее замерзшего 200-метрового участка сетей, рассказал глава муниципальной администрации Дмитрий Петров.

"В три дома нам уже удалось вернуть воду, сейчас решаем вопрос по четвертому - для этого будем бросать временную схему [водоснабжения]: одну ветку отогрели, но оказалось, что она полностью разорвана и не подлежит восстановлению. Поэтому сейчас мы будем бросать временный участок водопровода. Детский дом, который тоже был на [этой аварийной] ветке, будем планировать подключить по временной ветке с другого колодца",

- сказал Петров, добавив, что такая схема будет действовать до начала теплого сезона, когда специалисты смогут приступить к основательным работам.

В связи со сложившейся ситуацией районная администрация в субботу ввел режим ЧС на территории Рабочеостровска на семь дней. В Кемском районе продолжает действовать режим повышенной готовности. Прокладка временных труб позволит вернуть воду в жилой дом до конца понедельника, а в центр помощи детям, где находятся 11 воспитанников, - в течение одного-двух дней.

Основная проблема в том, что, из 500 метров поврежденных сетей 200 – не подлежат восстановлению и требуют замены, для чего район подал заявку в республиканский Минфин на 2,5 млн рублей. По словам Петрова, устное согласие от регионального правительства уже получено. До того, как эти работы не будут завершены, 280 учащихся рабочеостровской школы продолжат заниматься дистанционно.

Ранее «Петрозаводск гворит» подробно писал о ситуации в Рабочеостровске.

Фото с сайта 10.mchs.gov.ru