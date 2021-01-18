Сейчас в Питкяранте завершается сооружение резервного водопровода

В период с 15 часов в Питкяранте выполнена врезка в инженерные сети и производятся работы по подключению врезки к резервной линии водопровода, сообщает паблик «Питкярантский район».

Производятся пусконаладочные работы насосной станции МУП "Водоканал г. Питкяранта"

Завершается соединение участков на всем протяжении резервного водопровода. По состоянию на 17:30 пройдено 936 метров. В вечернее и ночное время планируется провести опрессовку системы и заполнение водой.

Ранее сообщалось о еще одном замороженном участке старого трубопровода, под мостом через залив, и попытках его отогреть. Удалось ли это сделать – пока не известно.

Фото с личной страницы Виктора Рассыпнова