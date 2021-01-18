18 января 2021, 19:10
Сейчас в Питкяранте завершается сооружение резервного водопровода
Этой ночью планируется провести опрессовку и заполнить трубы водой
В период с 15 часов в Питкяранте выполнена врезка в инженерные сети и производятся работы по подключению врезки к резервной линии водопровода, сообщает паблик «Питкярантский район».
Производятся пусконаладочные работы насосной станции МУП "Водоканал г. Питкяранта"
Завершается соединение участков на всем протяжении резервного водопровода. По состоянию на 17:30 пройдено 936 метров. В вечернее и ночное время планируется провести опрессовку системы и заполнение водой.
Ранее сообщалось о еще одном замороженном участке старого трубопровода, под мостом через залив, и попытках его отогреть. Удалось ли это сделать – пока не известно.
Фото с личной страницы Виктора Рассыпнова