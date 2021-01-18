Разыскиваются молодые люди, подозреваемые в магазинных кражах

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливаются личности и местонахождение граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В конце ноября 2020 года в Петрозаводске зарегистрирован ряд хищений товаров из сетевых магазинов города.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, сообщить сведения по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-996-112-74-07, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.