Трубы не выдержали морозов, вода появилась не у всех в Рабочеостровске

В Рабочеостровске продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения. Воду удалось вернуться не во все дома и учреждения.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров перечислил несколько домов, куда вода вернулась.

«Водоснабжение восстановлено в жилых домах по адресам ул. Новая 5, ул. Новая 4 и ул. Лесная 16», - написал 17 января чиновник. По словам Петрова, некоторые трубы уже не спасти.

«Готовим техническое решение для восстановления водоснабжения дома по ул. Новая 2а и центра помощи детям. По ул. Строителей и для Рабочеостровской школы сметный расчет на перекладку труб сделан. Ждем финансовой помощи республики. Потому что своих финансов для устранения последствий аварийного отключения городскому поселению недостаточно».

14 января в районе на севере Карелии был введен режим повышенной готовности. В поселке Рабочеостровск замерзли более 500 метров трубопровода, более 90 человек остались без воды, воды нет в местной школе и центре помощи детям. С 16 января в Кемском районе объявили режим ЧС. Из-за коммунального бедствия, возникшего в результате аномальных морозов, режим ЧС введен также в Питкяранте.