Режим чрезвычайной ситуации в Питкяранте продлен до 20 января

Как стало известно, так называемый режим ЧС продлен на территории Питкяранты до 18 часов 20 января. Об этом сообщил паблик «Питкярантский район».

Сообщение весьма лаконичное и далее содержит общие рекомендации населению, при всевозможных авариях на коммунальных сетях: электроэнергетических, канализационных , водопроводных и тепловых. Видимо, на всякий случай.

Ранее, на сайте районной администрации была размещена следующая информация:

«...по обстановке, сложившейся в результате нарушения холодного водоснабжения в г. Питкяранта Питкярантского района Республики Карелия. (по состоянию на 15:00 17.01.2021 г.).

На месте проведения аварийно-восстановительных работ продолжаются работы по отогреву центрального водопровода диаметром 400 мм. Общая протяженность участка - 900 м.

Сварен трубопровод протяженностью 600 м.

По линии МЧС привлечено 40 сотрудников и 5 ед. техники

Подвоз питьевой воды населению и в социально-значимые объекты осуществляется согласно графика»

Если учесть, что ранее сообщалось про замерзание трубы на протяжении 900 метров, то сделать еще предстоит немало, работы выполнены только на две трети.

Вчера, режим ЧС был введен на территории Кемского района Карелии, где также замерзла вода в трубах.

О том, что творится в Питкяранте, читайте в материале Георгия Чентемирова на портале «Петрозаводск гворит».

Фото из группы Газета "Новая Ладога". г.Питкяранта