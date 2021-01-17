17 января 2021, 17:25
Водителям надо быть осторожнее, на дорогах Петрозаводска – гололедица
Очевидец зафиксировал ДТП на въезде в столицу Карелии
Петрозаводчанин прислал в редакцию портала «Петрозаводск говорит» фото аварий на Лесном проспекте и Суоярвском шоссе.
Автор снимков указывает, что причиной ДТП могла стать гололедица на въезде в город. По видимому, образование льда на асфальте стало возможным из-за потепления, которое сегодня пришло в столицу Карелии.
Будьте осторожны! Соблюдайте скоростной режим.