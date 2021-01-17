17 января 2021, 17:25
Происшествия

Водителям надо быть осторожнее, на дорогах Петрозаводска – гололедица

Очевидец зафиксировал ДТП на въезде в столицу Карелии

Петрозаводчанин прислал в редакцию портала «Петрозаводск говорит» фото аварий на Лесном проспекте и Суоярвском шоссе.

Автор снимков указывает, что причиной ДТП могла стать гололедица на въезде в город. По видимому, образование льда на асфальте стало возможным из-за потепления, которое сегодня пришло в столицу Карелии.

Будьте осторожны! Соблюдайте скоростной режим.

Обсудить
просмотр
180863
Метки: 
Петрозаводск
новости петрозаводска
ДТП
Карельский проспект
Суоярвское шоссе
ДТП авария
гололедица