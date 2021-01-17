На территории Кемского района ввели режим чрезвычайной ситуации

На территории Кемского района для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация», сообщает сайт районной администрации.

Режим ЧС действует с 17:00 16 января 2021 года и введен постановлением администрации от 16.01.2021 № 15, в связи с аварией на водопроводных сетях, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Фото с сайта photocentra.ru