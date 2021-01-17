Питкяранта может остаться без отопления

В Питкяранте состоялось экстренное заседание районной администрации, сообщает паблик «Питкярантский район».

На совещании, которое прошло вчера в 18 часов, помимо специалистов и главы администрации Питкярантского муниципального района, присутствовал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Россыпнов, представители МЧС и управляющих компаний.

Первым из основных вопросов был "О сложившейся критической ситуации с теплоносителем города".

…недобросовестные жители города продолжают отбирать горячую воду из батарей для технических нужд, котельная работает на пределе возможности. Под угрозой срыв отопительного сезона

– говорится в сообщении.

Управляющим компаниям поручено выявлять и пресекать отбор воды из системы теплоснабжения. Также рекомендовано усилить (?) работу по оповещению населения о подвозе питьевой воды.

О том, что творится в Питкяранте, читайте в материале Георгия Чентемирова на портале «Петрозаводск гворит».

Фото из паблика "Питкярантский район"

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