Питкяранта может остаться без отопления
В Питкяранте состоялось экстренное заседание районной администрации, сообщает паблик «Питкярантский район».
На совещании, которое прошло вчера в 18 часов, помимо специалистов и главы администрации Питкярантского муниципального района, присутствовал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Россыпнов, представители МЧС и управляющих компаний.
Первым из основных вопросов был "О сложившейся критической ситуации с теплоносителем города".
…недобросовестные жители города продолжают отбирать горячую воду из батарей для технических нужд, котельная работает на пределе возможности. Под угрозой срыв отопительного сезона
– говорится в сообщении.
Управляющим компаниям поручено выявлять и пресекать отбор воды из системы теплоснабжения. Также рекомендовано усилить (?) работу по оповещению населения о подвозе питьевой воды.
О том, что творится в Питкяранте, читайте в материале Георгия Чентемирова на портале «Петрозаводск гворит».
Фото из паблика "Питкярантский район"