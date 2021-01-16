Город без воды: как Питкяранта переживает коммунальную аварию

В Питкяранте продолжают бороться с последствиями замерзания водопровода. Как сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов, по состоянию на 17:00 бригады ремонтников варят трубы. Всего необходимо провести около километра водопровода – это ветка, которая продублирует замерзший участок.

Один из работников водоснабжающего предприятия в Питкяранте рассказал, что тот кусок водопровода, который окончательно не заморозился, пытаются отогревать. Мужчина не знает, что именно стало причиной аварии, хотя очевидно, что морозы стали главным фактором.

Утеплитель на замерзшем участке был. На самом-то деле, если проток есть, вода пойдет. Расход воды был весь день. По моим сведениям, было распоряжение школам и садам – оставить воду на ночь открытой. Но все равно замерзло. Банально не поспевали за тем, как схлопывается. Расход есть, есть, а потом хоп – и нет. Может, ветер был такой ледяной…

Местные власти организовали подвоз воды. По нашим данным, водители трудятся на износ, развозя воду до полуночи. Правда, график подвоза не соблюдается; жители вынуждены «отлавливать» автоцистерны – в паблике «Нетипичная Питкяранта» люди постоянно интересуются, когда машина с водой приедет по тому или иному адресу.

Те, у кого есть возможность, едут на родник, но там выстаиваются огромные очереди.

За водой ездит муж, и стоят там люди подолгу. Пенсионеры, конечно, возмущаются. Иногда машина поздно приезжает, и люди стоят, мерзнут,

– рассказала местная жительница.

В режиме повышенной готовности и ЧС элементарно можно хотя бы грамотно оповещать людей о подвозе воды. Графики постоянно меняются, люди не знают, куда бежать, что планировать, сколько ждать и стоит ли ждать. Используйте соцсети по назначению, чтобы оперативно информировать людей, куда поехала водовозка, об изменениях графика подвоза воды. Местное радио и телевидение тоже в помощь. Кстати, почему вы не используете рупоры? Они развешены на столбах по всему городу, по ним спокойно можно оповестить жителей и о подвозе, и обо всех изменениях,

– взывают к властям администраторы паблика «Нетипичная Питкяранта».

Другая жительница Питкяранты, Мария Середина, предлагает воду всем желающим, кто сможет за этой водой приехать. Она проживает в частном секторе, и авария ее не коснулась. Мария подчеркивает, что денег за «услугу» она не берет.

В части города, где частный сектор, старые дома, есть башня водонапорная, которая питается от родника. Вода из дома, от общего водопровода, ну не страшно, что я на пару рублей переплачу, не жалко,

– пояснила Мария.

Также жителям Питкяранты помогают волонтеры. Активист Любовь Трофимова рассказал, что люди в критической ситуации объединились. Так, в ее доме соседи узнали, что у пожилого человека не было воды, и они поделились своей, которую привезли с родника.

Хочу сказать большое спасибо двум мужчинам на белом авто, которые вот так просто привезли воду во двор улицу Привокзальная 15 и Гоголя 14. Я просто вышла во двор с канистрами поискать водовозку, надеясь на чудо. И тут оно - чудо! "Давайте мы нальём вам воды". Просто приехали, просто привезли... Спасибо вам огромное!

– благодарят неравнодушных граждан пользователи соцсетей.

Ранее "Петрозаводск говорит" уже писал о том, как работает в Питкяранте отряд волонтереов доставляющих воду тем, кто не может раздобыть ее сам.

Фото любезно предоставлены ПКС-Водоканал