Волонтеры начали доставку воды в Питкяранте

В Питкяранте, в рамках борьбы с аварией на водопроводе, сформирована дежурная группа волонтёров по доставке воды, сообщил сегодня паблик «Питкярантский район».

И вот уже появились первые фото работы добровольцев.

Сегодня наша команда волонтёров начала свою работу по оказанию помощи в доставке воды с 10.00. Уже обслужили около 20 заявок. Пожилым людям, инвалидам, маломобильным, женщине с 3 детьми, которая не может выйти из дома, доставлена родниковая вода.

– говорится в подписи к снимкам.

«Петрозаводск говорит» следит за ситуацией в городе на Ладоге. Ожидается, что завтра в Питкяранте дадут воду.

Фото из группы «Питкярантский район»