В Питкяранте сформировали группу волонтеров для доставки воды

Сегодня в Питкяранте сформирована дежурная группа волонтёров по доставке воды, сообщает паблик «Питкярантский район».

Призыв к добровольцам, которые возьмут на себя доставку воды по квартирам, был опубликован еще вчера.

Уважаемые неравнодушные жители города Питкяранта, которые готовы в сложившейся ситуации оказать помощь в доставке воды одиноким пожилым, маломобильным гражданам, а также находящимся на обсервации в домашних условиях с диагнозом коронавирус, вступайте в ряды волонтёров,

– говорилось в сообщении паблика «Питкярантский район».

Любопытно, что в сообщении указывалось , что волонтёр должен быть старше 18 лет.

И вот сегодня было объявлено, что группа сформирована. Нуждающихся в помощи добровольцев просят звонить по телефону 8 953 533 35 26.

«Петрозаводск говорит» следит за развитием чрезвычайной ситуации в Питкяранте, которая осталась без воды.

Вчера мы писали, как пожилой мужчина приехал на родник за водой и внезапно умер во время подъема канистр с водой от родника к машине.

Фото с сайта mogilevnews.by