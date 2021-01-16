16 января 2021, 09:45
Общество

Женщина скончалась от внебольничной пневмонии в Карелии

Республиканский оперативный штаб по коронавирусу сообщает о новых заболевших

33 человека за сутки госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, говорится в официальной информации оперштаба.

Начиная с 1 апреля, с аналогичной легочной инфекцией госпитализированы 4145 пациентов, 107 человек умерли (с учетом госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1932 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото из группы Коронавирус. Оперштаб Карелии

Обсудить
просмотр
180824
Метки: 
Карелия
новости Карелии
внебольничная пневмония
коронавирус
оперштаб
оперштаб статистика
статистика оперштаб
оперативный штаб
Республиканский оперативный штаб