Женщина скончалась от внебольничной пневмонии в Карелии

33 человека за сутки госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, говорится в официальной информации оперштаба.

Начиная с 1 апреля, с аналогичной легочной инфекцией госпитализированы 4145 пациентов, 107 человек умерли (с учетом госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1932 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото из группы Коронавирус. Оперштаб Карелии