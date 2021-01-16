Коронавирус убил еще троих жителей Карелии

В Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Кяппесельга 1962 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице ушел из жизни петрозаводчанин 1943 года рождения, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 1955 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 293 человек. Из этого числа заболели – 253 человека, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 327 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5161,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2399 случаев, по Северо-Западу – 4063,9.



Изображение с сайта gtrkkursk.ru