У россиян выработался популяционный иммунитет к ковид, заявила Попова

О том, что в России сформировался популяционный иммунитет к COVID-19 при относительно невысоком уровне заболеваемости, на совещании с эпидемиологами и вирусологами заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

Чиновница отметила, что в России сформировался «популяционный иммунитет при невысоком все-таки, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости».

По словам Анны Поповой, наша страна по совокупной заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за год находится на 60-м месте в мире.

По последним данным, в России выявлен 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов умерли. К настоящему времени в стране проведено более 95,6 млн тестов на COVID-19. (Фото: cyplive.com)