Парфенчиков смягчил ограничения для театров и филармонии

В Карелии с завтрашнего дня смягчили ограничения для театров и концертных организаций, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С 16 января допускается 50% наполняемости залов при проведении театральных представлений и филармонических концертов. Соответствующие изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах внес глава республики Артур Парфенчиков.

В то же время прежним остается ограничение по количеству зрителей для проведения иных концертных мероприятий – залы могут быть заполнены не более чем на 25%.

