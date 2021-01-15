15 января 2021, 20:34
Общество

Парфенчиков смягчил ограничения для театров и филармонии

Для проведения других концертных мероприятий правила остаются прежними

В Карелии с завтрашнего дня смягчили ограничения для театров и концертных организаций, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С 16 января допускается 50% наполняемости залов при проведении театральных представлений и филармонических концертов. Соответствующие изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах внес глава республики Артур Парфенчиков. 

В то же время прежним остается ограничение по количеству зрителей для проведения иных концертных мероприятий – залы могут быть заполнены не более чем на 25%.
 

Обсудить
просмотр
180817
Метки: 
ограничения
коронавирус
Распоряжение Артура Парфенчикова
театры Карелии
филармония
концерты
новости Карелии