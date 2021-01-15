В Питкяранте непрерывно ведутся работы по восстановлению водоснабжения

Работы по восстановлению водоснабжения в Питкяранте продолжаются круглосуточно, сообщает пресс-служба Правительства Карелии. В настоящее время ведется монтаж резервного трубопровода, который обеспечит поступление воды в городскую сеть.

Более километра труб уже доставлено на территорию Питкярантского целлюлозного завода, где произошло замерзание водопровода. В ближайшее время начнутся сварочные работы.

Из-за низких температур не удалось отогреть паром старый водопровод. В связи с этим было принято решение построить новый участок.

– Работа ведется в круглосуточном режиме. Завтра будем укладывать трубы. На объекте уже две бригады сварщиков из «РКС», одна из «КСМ». Я думаю, что следующий день полностью уйдет на укладку трассы. Надеюсь, что в воскресенье мы сможем подключить воду, – сообщил первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Павел Банковский. – Работники местной администрации, Водоканала, Правительства республики совместно с МЧС делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить город водоснабжением.

Для рабочих, которые занимаются восстановительными работами, МЧС и республиканский Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения доставили пять палаток и 12 тепловых пушек.

К двум работающим в городе машинам, на которых доставляют воду жителям оставшихся без водоснабжения домов и в социальные учреждения, добавится 20-тонный водовоз из Петрозаводска. Кроме того, увеличили диаметр труб для заправки машин, за счет чего их можно будет быстрее наполнять водой. (Фото: пресс-служба Правительства Карелии)