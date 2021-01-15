Музей «Кижи» приглашает посетить остров в праздник Крещения

Музей-заповедник «Кижи» предлагает встретить на острове один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

Каждый год 19 января на льду Онего рядом с островом Кижи вырубается крещенская купель и приезжает настоятель Кижского прихода для совершения чина освящения воды. В этот день по традиции собираются вместе сотрудники музея, местные жители и гости, чтобы отпраздновать Крещение.

В 2021 году все желающие могут присоединиться к празднованию. Гостям предлагают побывать на зимней экскурсии по острову с посещением Кижского архитектурного ансамбля, принять участие в чине освящения онежской воды и угоститься горячим чаем и местной выпечкой. Также все, кто захочет, смогут окунуться в прорубь, как с древних времен принято на Руси.

В программу включено:

– трансфер из Петрозаводска до острова Кижи;

– обзорная экскурсия по основной экспозиции музея;

– чаепитие с традиционной выпечкой;

– участие в праздничных мероприятиях.

Продолжительность программы с выездом из Петрозаводска (в зависимости от ледовой обстановки) — от 6 до 15 часов. Заявки на участие в выездных программах принимаются по телефонам: +7-921-224-53-58; +7-8142-79-98-77. (Фото: cdn.photosight.ru)