«РКС-Петрозаводск» помогают управляющим компаниям отогревать сети

В связи с низкой температурой воздуха в домах петрозаводчан замерзают водопроводные сети. Сейчас жители около 60 домов Петрозаводска ждут, когда в квартирах вновь появится холодная вода. Администрация и МУП «ПетроГИЦ» попросили помощи у АО «ПКС-Водоканал», т.к. в жилищном фонде Петрозаводского городского округа сложилась сложная ситуация по заморозкам на внутридомовых сетях.

Несмотря на то, что данные сети не находятся в зоне ответственности АО «ПКС-Водоканал», сотрудники компании оказали содействие в сложившейся ситуации и уже приступили к работе – постепенно к жителям домов, оказавшихся без водоснабжения, возвращается вода. Вскоре к АО «ПКС-Водоканал» присоединятся и сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети».

«РКС-Петрозаводск» помогают решить проблемы заморозки водопроводов не только в столице Карелии:

«Вчера сотрудники компании выехали в город Питкяранта»

- рассказали сотрудники «РКС-Петрозаводск».

Как известно, в Питкяранте 10 тысяч жителей остались без воды – замерз центральный водопровод. На помощь питкяранцам пришли МЧС, строительная компания «КСМ», работники коммунальных служб, в том числе и из Петрозаводска.

Сейчас в Питкяранте находятся главный инженер АО «ПКС-Водоканал» Андрей Бернадских и 2 аварийные бригады от АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети», они будут принимать участие в монтаже резервного водопровода.