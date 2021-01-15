Специалисты разошлись во мнении, нужна ли маска привитым от COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи и министр здравоохранения РФ разошлись во мнении, нужно ли носить маски тем, кто привился от коронавируса, сообщает doctorpiter.ru со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Минздрава.

По мнению Александра Гинцбурга – директора Центра им. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», нет необходимости носить маски тем, у кого высокий уровень вируснейтрализующих антител – 1:3200 и выше.

«Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне»,

– цитирует РИА Новости слова Александра Гинцбурга, уточняя, что высокий уровень антител будет поддерживаться за счет поступления извне возможного возбудителя.

На вопрос о том, можно ли порекомендовать получившим два компонента вакцины отказаться от масок, глава Центра Гамалеи ответил, что «дал себе такую рекомендацию».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко имеет иное мнение на этот счет. Его слова цитирует пресс-служба Минздрава:

– Прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования. (Фото: forbes.com)