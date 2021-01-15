В Рабочеостровске восстанавливают водоснабжение

В поселке Рабочеостровск Кемского района проводятся работы по восстановлению холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям, сообщает пресс-служба Правительства Карелии. К настоящему моменту вода вернулась в один из домов по улице Новой, еще в одном доме водоснабжение восстановят сегодня вечером.

В поселке ведутся работы по отогреву 500 метров водопровода, не выдержавшего сильных морозов. Уже удалось разморозить более 200 метров системы, благодаря чему вода вернулась в один из девяти домов по адресу: улица Новая, 5. Сегодня к вечеру должны запустить еще один дом по этой улице. Также в ближайшее время планируется восстановить водоснабжение в домах по улице Лесной и в Центре помощи детям.

– Сильные морозы на территории района установились с 11 января. На протяжении этой недели бригады коммунальщиков работают практически круглосуточно. Систему отогревают частями, некоторые участки труб сразу меняют. Планируется восстановить подачу холодной воды в жилые дома в ближайшее время,

– рассказал глава Кемского района Дмитрий Петров.

Оборудование для прогрева предоставила компания «Стройгрупп» (подрядчик по строительству школы в Кеми), также помогают работники компании ПСК, на участках работают сотрудники ООО «Карелводснаб» и ГУП «КарелКоммунЭнерго», ООО «Рабочеостровское ЖКХ».

Для жителей и на социальные объекты местные власти организовали подвоз воды. На территории Кемского района введен режим повышенной готовности. (Фото: пресс-служба Правительства РК)