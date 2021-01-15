В Питкяранте ищут волонтеров для доставки воды пенсионерам

Пока в терпящей коммунальное бедствие Питкяранте прокладывают новый водопровод, жители города ищут волонтеров для доставки воды пенсионерам и другим маломобильным гражданам. Объявление об этом появилось сегодня на странице Волонтерско-благотворительного движения Питкяранты.

«Водовозки не справляются, пенсионеры и другие маломобильные граждане остаются без воды. Пожалуйста, у кого есть машина и канистры/бутыли, привезите воды во дворы, где по графику нет подвоза и где много пенсионеров. Это, в первую очередь, улица Ленина. Туда вчера водовозка так и не доехала»,

– говорится в сообщении.

Желающих помочь просят обращаться к координатору Людмиле Суринт. У нее можно узнать, где вода нужнее всего.

Также жители города могут писать в комментариях, в каком дворе сейчас очень нужна вода, где из окна видна машина волонтера или водовозка и выкладывать фотографии.

«Ситуация страшная и как с ней справляться, толком никто не знает, – отмечают в сообщении.– Есть две машины. Одна ездит по домам, вторая – по социальным объектам. Как только вторая освободится, будет составлен график довоза воды в остальные дома. Его можно будет увидеть на сайте администрации и других ресурсах. Социальные службы уже работают для ковидных больных. В остальном горожанам нужно помогать друг другу!»

Напомним, авария на коммунальных сетях в Питкяранте произошла 14 января. Водопровод не выдержал морозов и замерз. Местные власти попытались организовать подвоз воды, но возникли трудности – график подвоза сбился. МЧС ввело в городе режим повышенной готовности. Сейчас на городском водопроводе проводятся аварийно-восстановительные работы. (Фото: vk.com/dvijvoblago)