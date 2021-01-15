В этом году санитарная авиация Карелии уже перевезла 12 пациентов

За прошедшие две недели нового года вертолет санавиации совершил в Карелии десять «боевых» вылетов, сообщает Минздрав Карелии.

Первый рейс был сделан 1 января в Пудож, откуда забрали женщину с инфарктом, чтобы доставить ее в региональный сосудистый центр. Перелет от райцентра до Петрозаводска занял всего 40 минут.

С начала года вертолет совершил десять вылетов, 12 пациентов были экстренно эвакуированы в специализированные медицинские учреждения. Вертолетчики летали в Пудож, Костомукшу, Сегежу, Кемь, в поселок Чупа Лоухского района, а также в Санкт-Петербург.

В Петербург эвакуировали пациента с сильными ожогами из Костомукши. Беременная женщина из города горняков доставлена в Республиканский перинатальный центр. В Чупе экстренная помощь потребовалась больному с тяжелой пневмонией.

Путь из Петрозаводска в Санкт-Петербург по воздуху занимает полтора часа, а дорога на автомобиле заняла бы около шести. Все время нахождения пациентов на борту за их состоянием следят врачи, при необходимости они оказывают медицинскую помощь во время транспортировки. Вертолет Ми-8 оснащен медицинским модулем, который позволяет медикам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время полета.

В Республике Карелия продолжается развитие системы оказания экстренной медицинской помощи. Это одно из мероприятий национального проекта «Здравоохранение». На приобретение услуги по санитарно-авиационной эвакуации республике из федерального бюджета на 2021 год выделено более 129 миллионов рублей.

Фото с сайта правительства Карелии