В Суоярви общественники борются с опасной для жизни плиткой

Прокуратура Суоярвского района отменила постановление местного отделения МВД об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу дачи уголовно-правовой оценки действиям или бездействию виновных лиц, допустивших нарушения при облицовке плиткой лестницы, ведущей от площади Ленина к парку «Сувилахти», сообщает сайт onf.ru.

Дело тянется с января прошлого года, когда общественники обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности выбора облицовочной плитки, в связи с жалобами местных жителей на то, что на лестнице очень скользко, легко поскользнуться и получить травмы.

В 2018 году проект парка «Сувилахти» в Суоярви стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Парк торжественного открыли в октябре 2019 года.

…опасения горожан подтвердились: мокрая плитка, действительно, оказалась скользкой, на что мы обратили внимание местных властей, а также зафиксировали ГОСТ используемой плитки. Она оказалась для внутренних работ. Мы обратились в прокуратуру, которая внесла представление в адрес главы администрации Суоярвского района об устранении выявленных нарушений федерального законодательства,

– рассказывает сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Карелии Анна Лопаткина.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что представители Суоярвской администрации имели возможность внести изменения в проектную документацию, чтобы выбрать более качественную и безопасную плитку, причем без увеличения стоимости работ, но не сделали этого. Кроме того, по информации прокуратуры, при облицовке лестницы, ведущей к зданию гостиницы, был использован керамогранит, непредусмотренный проектно-сметной документацией (плитка была меньшего размера, как и ее толщина). Прокуратура также обратила внимание на то, что местные власти не выполняли надлежащим образом рекомендации экспертов, осуществляющих авторский надзор по уходу за новым покрытием этого лестничного спуска.

Представители муниципального района подали в Арбитражный суд исковое заявление с просьбой обязать исполнителя работ устранить недостатки по муниципальному контракту, в том числе выполнить замену керамической плитки на лестничном спуске. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются.

О неудовлетворительном качестве ремонта в парке «Сувилахти» «Петрозаводск говорит» писал ранее. На строительство парка из федерального бюджета было выделено 38 миллионов 704 тысячи 472 рубля. Общественники города, эксперты ОНФ неоднократно высказывали сомнения в качестве работ, которые проводились с задержкой и с использованием материалов, не выдерживающих критики.

Фото с сайта onf.ru