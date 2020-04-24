Парк «Сувилахти» в Суоярви начал разваливаться спустя год

Парк «Сувилахти» в Суоярви, построенный в прошлом году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, начал разваливаться. Об этом сообщили жители города изданию «Черника».

По информации интернет-издания, прокуратура Суоярвского района еще в начале года обнаружила нарушения в действиях должностных лиц районной администрации. Тогда в прокуратуру обратились активисты общественного совета города. Правовую оценку действиям муниципальных чиновников должны были дать в ОМВД Суоярви.

На строительство парка из федерального бюджета было выделено 38 миллионов 704 тысячи 472 рубля. Общественники города, эксперты ОНФ неоднократно высказывали сомнения в качестве работ, которые проводились с задержкой и с использованием материалов, не выдерживающих критики.

Выявленные недостатки будут устранены, заверило «Чернику» руководство Суоярвского района, в соответствии с 3-летним гарантийным сроком. В конце марта глава администрации Роман Петров обратился к подрядчику с требованием устранить дефекты. Его руководитель Виталий Стопкин подтвердил, что недоделки устранят в мае-июне этого года.

Фото: «Черника»