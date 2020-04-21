В деревнях с плохим интернетом дистанционная учеба превратилась в ад

Дистанционная учеба в школах Карелии началась не то чтобы гладко. 7 апреля, в первый же день, когда школьники и учителя взаимодействовали из дома, в редакцию посыпались жалобы и от тех, и от других. Образовательные интернет-платформы не выдерживали нагрузки, испытывали трудности и дети, и родители, и педагоги. Об этом мы подробно рассказали в материале «Родители о дистанционном обучении в Карелии: «Проще застрелиться».

Но оказалось, что то, о чем мы рассказали, – еще цветочки. Откликнувшись на нашу публикацию, в редакцию обратились жители деревень Карелии, в которых интернет скорее мертв, чем жив. Вот о них действительно не подумали, объявляя переход на дистанционное обучение до 30 апреля.

– У нас в деревне три точки «дистанционной учебы»: памятник медицинской сестре Галине Монтовой, церковь и берег озера. Там интернет более или менее ловит. Дети прибегают, получают задания от учителей и бегут домой делать. Закончат, сфотографируют и бегут отправлять. Ни о каких онлайн-уроках и речи идти не может,

– рассказал отец троих детей Станислав, житель поселка Новые Пески Пряжинского района.

Новые Пески – небольшой поселок, дети оттуда ездят на учебу в Эссойлу, за 20 километров. Сейчас все сидят по домам, а учиться надо. В поселке два мобильных оператора – «Мегафон» и «МТС». Кабельный интернет есть только на почте в соседнем поселке. Протягивать кабель в Новые Пески ради нескольких десятков абонентов «Ростелеком» не хочет – это дорого.

– Самое интересное, что раньше мобильного интернета нам хватало: он работал нормально, можно было и фильмы смотреть, и в игры играть. Аккурат до президентских выборов. А потом он стал совсем слабеньким, скорость – примерно 200 килобит в секунду,

– продолжает многодетный отец.

Дети Станислава учатся в 10, 5 и 2 классе. Папа рад, что работает. Уроки с детьми делает мама. День у школьников проходит примерно так. Утром встали, быстренько зашли в сеть «ВКонтакте», получили задания. Сделали, сфотографировали – теперь нужно отправлять учителям. Дома одна фотография грузится 15 минут. Если хочется побыстрее, нужно куда-то идти. Брат Станислава – школьник, например, ходит делать уроки на озеро, там «МТС» получше ловит. Прямо на улице и получает, и делает, и отправляет, так проще.

– Это очень тяжело. Когда я прихожу домой, у меня жена просто зеленая. Я писал и в «Мегафон», и в Роспотребнадзор. Из «Мегафона» пришло письмо, очень вежливое. Написали, что будут стараться. В Роспотребнадзоре ответили, что никак не могут повлиять на частную компанию. А обеспечивать нас нормальным интернетом, получается, никто не обязан,

– вздыхает Станислав.

По словам Станислава, жизнь в условиях угрозы коронавирусной инфекции иногда напоминает ему анекдот. Например, дочка сестры жены ходит в музыкальную школу. Педагоги просят, чтобы она им пела по телефону. Представляете картину?

Поселок Новые Пески находится примерно в 80 километрах от Петрозаводска. Его нельзя назвать ни отдаленным, ни Богом забытым. Я боюсь представить, какие трудности испытывают те населенные пункты, где интернет работает еще хуже, а их у нас в Карелии предостаточно. Есть и такие, где его вовсе нет. По данным Министерства образования Карелии, интернета нет 21 населенном пункте республики! Подумал ли кто-нибудь о том, как дети будут там учиться, а педагоги – преподавать? Каково ученикам выпускных классов?

Учителей мне жалко не меньше. Первую неделю им было даже интересно попробовать что-то новое. А сейчас выбились из сил. Нужно придумать презентации, поместить в интернет, дать задания, а потом проверить все эти задания и отправить обратно на доработку. Режим их работы превратился в почти круглосуточный: ложиться приходится в пять утра, а в восемь – уже вставать.

Неожиданно нагрянувшая пандемия коронавируса вскрыла проблемы, о которых власти предпочитают не говорить. В случае пандемии или другой экстренной ситуации большое количество детей остается без нормального образования, которое в нашей стране должно быть бесплатным и доступным. Во многих населенных пунктах отвратительно работает интернет, а в некоторых в XXI веке даже не знают, что это такое. Есть семьи, в которых нет компьютеров, а телефоны кнопочные. Или компьютер один, а детей много, да еще и родители работают по удаленке при помощи этого же компьютера. И как быть в этих случаях? Власти боятся, что в Новые Пески проникнет вирус. Но пока туда даже интернет не добрался…

Валентина Платонова