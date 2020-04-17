В нескольких районах Карелии будут отключать электричество

Специалисты «Прионежской сетевой компании» будут производить отключение электроэнергии в разных районах Карелии в ближайшие дни. Причина отключений – подготовка к осенне-зимнему периоду.

Так, по информации администрации Олонецкого района, отключение электроэнергии планируется по следующим адресам: д. Гижино, д.Ташкеница, с. Михайловское (ул.Красноармейская) с 20.04.2020 по 29.04.2020 с 10.00. до 16.00; д. Нинисельга, д. Тигвера с 22.04.2020 с 24.04.2020 с 10.00 до 16.00.

Администрация Пряжинского района сообщает об отключениях 20.04.2020 с 10.00 до 15.00 – в п. Чална: ул. Заречная дома 19-39, ул. Калинина дома 17- 39, ул. Октябрьская дома 21-35; 21.04.2020 с 10.00 до 13.00 – п. Чална: ул. Комсомольская (частично), ул. Новая, ул. Дружинина, ул. Березовая, ул. Сущевича; 23.04.2020 с 10.00 до 13.00 – д. В. Виданы: ул. Кузьминская.

На сайте «ПСК» сообщается еще о нескольких отключениях. Так, до 28 апреля в связи с ремонтом ЛЭП с 9 до 16 часов возможны отключения потребителей в деревнях Сельги, Погост, Гумарино Медвежьегорского района. До 19 апреля с 8 до 9 и с 16 до 17 часов возможны отключения потребителей в поселках Возрицы и Волозеро и в деревне Тихвин.

В Муезерском районе 17 апреля с 17 до 19 часов будет отключен поселок Муезерский (частично) и поселок Волома.

В Олонецком районе 17 апреля до 16 часов не будет света в деревне Мегрега, на улице Лесной.

В Сегежском районе 17 апреля с 19 до 21 часа будут производиться отключения в поселках Черный Порог, Олений, Вача.

В городе Лахденпохья до 24 апреля с 9 до 15 часов отключат от электроэнергии улицы Трубачева и Зеленая, обе частично.

В это время будут производиться неотложные работы на электрических сетях.