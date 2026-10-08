Деньги украли, виновного наказали, а дорога осталась разбитой

Жители Медвежьегорского района продолжают передвигаться по бездорожью

Фото предоставлено Евгенией Коваленко

Жители Медвежьегорского района устали десятилетиями ждать выполнения обещаний отремонтировать региональную дорогу Чебино–Паданы–Шалговаара–Маслозеро. Речь идет о единственной транспортной артерии, соединяющей поселок Евгора, село Паданы, поселок Ахвенламби, деревню Сяргозеро, поселок Шалговаара, деревни Венги Гора и Маслозеро с Медвежьегорском. Деревню Маслозеро от районного центра отделяет 136 километров дорожного кошмара.

В попытке добиться элементарных условий для жизни, ведь от состояния дороги зависит и доступность медицинской помощи, и снабжение продуктами питания, и скорость прибытия пожарных, и многое другое, граждане сумели объединиться. Они направили коллективное обращение в карельский Минтранс, республиканскую прокуратуру и управление.

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