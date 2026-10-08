Город, где можно состояться: эксперты обсуждали образ Петрозаводска

Образ Петрозаводска как «Мастерскую Русского Севера» представили экспертам

Фото: Скриншот с видео со страницы Максима Мазуровского в соцсети

Экспертно-дискуссионный клуб Карелии 4 октября собрал членов правительства республики, депутатов Заксобрания и Петросовета, предпринимателей, экспертов, общественных деятелей, журналистов и студентов. Федеральным экспертом семинара, где обсуждали будущее столицы республики, стал научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

Для открытого обсуждения на встрече был представлен образ Петрозаводска как «Мастерской Русского Севера» – города, где человек может состояться, стать мастером своего дела, создать семью и связать своё будущее с Карелией.

«Нам было важно не получить формальное одобрение, а проверить концепцию на прочность. Участники подтвердили её основные смыслы, указали на слабые места и предложили восемь проектных направлений: от промышленной кооперации, образования и доступного жилья до «Промышленных игр», экономики воды и воздуха и поддержки общественных инициатив»,

– отметил руководитель Экспертно-дискуссионного клуба Карелии Максим Мазуровский.

Remote video URL Видео со страницы Максима Мазуровского в соцсети

В ближайшее время – до 1 ноября – предстоит определить проекты, их руководителей и партнёров, потом выбрать 3–5 пилотных инициатив для запуска на ближайшие шесть месяцев.

Максим Мазуровский поблагодарил за работу экспертов и участников семинара, а также всех, кто помогал организовать это событие, и представил результаты встречи.

Город, где можно состояться, могут создать только люди, готовые соединять знания, возможности и ответственность, добавил руководитель Экспертно-дискуссионного клуба Карелии.