Реликвии под охраной: воинским формированиям вручили боевые знамена

Торжественная церемония прошла в Музыкальном театре Карелии

фото: Петрозаводск говорит

Боевые знамена вручил 44-у армейскому корпусу, 128-й отдельной мотострелковой бригаде и 72-й мотострелковой дивизии врио начальника штаба Ленвоенокруга генерал-майор Михаил Лысенко. Подразделения были сформированы в 2024 году и с того времени выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Север», принимали участие в освобождении Курской области, создании буферной зоны в Харьковской и Сумской областях.

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«Военнослужащие 44-го армейского корпуса - участники СВО, они выполняют боевые задачи. Многие из них уже награждены государственными наградами и среди них есть Герои России»,

- рассказали организаторы церемонии.

Торжественное мероприятие прошло в Музыкальном театре Карелии. На сцене театра священнослужители освятили боевые знамена. После чего их вынесли из зала, и начался концерт. Перед офицерами, ветеранами и гостями праздника выступал Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа.