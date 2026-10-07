За прием заявлений на получение госуслуг придется выложить до 5 тысяч

Получение госуслуг через МФЦ и «Почту России» может стать платным

Фото: Петрозаводск говорит

Правительство России подготовило проект постановления о платной подаче документов на получение государственных и муниципальных услуг через «Почту России» и МФЦ. Об этом пишет популярный российский информационно-аналитический интернет-портал Финансы Mail.

При этом стоимость этой услуги – прием и доставка заявлений на госуслуги, а также вручение готовых документов заявителям в отделениях «Почты России» и МФЦ – может достигать 5 тысяч рублей.

«Стоимость одной услуги не должна превышать 5 тысяч рублей», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Источник отмечает, что полученные от граждан средства планируют направить на зарплаты сотрудникам «Почты России» и МФЦ, а также закупку необходимого оборудования и другие расходы.

Если проект постановления будет принят, то изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.