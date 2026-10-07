Жители Медвежьегорского района устали от дорожного кошмара

Больше 800 человек поставили свои подписи под коллективным обращением

Фото предоставила Евгения Коваленко

Текст: Антонина Кябелева

Жители Медвежьегорского района устали десятилетиями ждать выполнения обещаний отремонтировать региональную дорогу Чебино–Паданы–Шалговаара–Маслозеро. Речь идет об единственной транспортной артерии, соединяющей поселок Евгора, село Паданы, поселок Ахвенламби, деревню Сяргозеро, поселок Шалговаара, деревни Венги Гора и Маслозеро с Медвежьегорском. Деревню Маслозеро от районного центра отделяет 136 километров дорожного кошмара.

О том, в каком состоянии находится дорога, можно судить по фотографиям, которые публикуют местные жители. Обычно в таких ситуациях говорят, что это не дорога, а направление.

В попытке добиться элементарных условий для жизни, ведь от состояния дороги зависит и доступность медицинской помощи, и снабжение продуктами питания, и скорость прибытия пожарных, и многое другое, граждане сумели объединиться. Они направили коллективное обращение в карельский Минтранс, республиканскую прокуратуру и управление Федерального дорожного агентства по СЗФО. Под обращением подписалось 847 граждан.

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В документе отмечено, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, многочисленные ямы и выбоины заставляют водителей ехать со скоростью 15-20 километров в час. Грейдирование и подсыпка дороги, по наблюдению граждан, бессмысленна, так как дает лишь кратковременный результат. Дорога нуждается в реконструкции.

«По этой дороге жители ежедневно добираются на работу, учёбу, к врачам, в больницу, государственные учреждения и магазины; по ней осуществляется пассажирское сообщение и доставка продуктов и товаров первой необходимости. Пациентам Паданской амбулатории, которым требуется транспортировка в районные и республиканские медицинские учреждения (Медвежьегорск, Петрозаводск), неизбежно приходится преодолевать указанное направление. Неровности и глубокие ямы увеличивают продолжительность поездки и физическую нагрузку на тяжелобольных пациентов, людей с травмами и выраженным болевым синдромом. Жители сообщают о случаях, когда перевозка детей с острым аппендицитом и беременных женщин сопровождалась сильной болью из-за состояния дороги. Отмены пассажирских рейсов – по информации перевозчика, неоднократно вызванные состоянием дороги, – лишают жителей, не имеющих личного автомобиля, возможности своевременно попасть к врачу, в аптеку, в образовательные и государственные учреждения»,

– сказано в обращении.

Согласно официальным данным, предоставленным перевозчиком – ИП Виноградовым, транспортное предприятие вынуждено было приостанавливать рейсы Медвежьегорск–Маслозеро с августа 2025 года по август 2026 года в течении 44 дней из-за того, что по дороге невозможно было проехать.

В деревнях Сельга и Сяргозеро, а также в поселке Ахвенламби нет продуктовых магазинов. Попытки организовать выездную торговлю «разбиваются» о состояние дороги. Пожилые люди, не имеющие личного транспорта, семьи с детьми оказываются в ситуации, когда доставка продуктов превращается в целую проблему.

«Мы не требуем особых привилегий. Мы требуем безопасной и устойчивой транспортной доступности: возможности добираться до дома, работы, школы, больницы и других необходимых учреждений. Мы ждём хорошую дорогу с 1991 года; за это время выросло не одно поколение. Мы просим изменить сам подход: вместо ежегодного повторения временных работ – одно комплексное обследование, технически обоснованный объём работ и поэтапный план восстановления со сроками и порядком контроля»,

– отмечено в коллективном обращении.

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В соцсетях немало историй о мучительных путешествиях по разбитой дороге. Илья Васин вспоминает, как его доставляли из села Паданы в Медвежьегорск с приступом аппендицита. Подросток находился в полусознательном состоянии:

«Сидеть я уже не мог. Просто лежал на кушетке, свернувшись от боли…. Водитель старался ехать настолько аккуратно, насколько вообще было возможно…. Машину качало, подбрасывало, кушетка двигалась – и каждое такое движение отзывалось во мне новой волной боли»,

– вспоминает молодой человек.

В Медвежьегорске сказали, что еще бы 15 минут и аппендицит бы лопнул. Спустя годы, Илья уверен, что ему просто повезло, ведь машина могла и не доехать до больницы вовремя.

Гражданам обещают, что в 2027 году отремонтируют «самые сложные участки».

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Мне удалось переговорить с жительницей села Паданы Евгенией Коваленко, которая является одной из инициаторов коллективного обращения. По ее словам, граждан не устраивают полумеры: «Люди ждут ремонта 35 лет. Сейчас ситуация дошла до того, что люди даже к врачам не могут попасть, стали возникать серьезные проблемы с доставкой продуктов».

По ее словам, если власть граждан так и не услышит, то люди готовы обращаться в суд, чтобы отстоять свое право на нормальные условия для жизни. Она отметила, что люди не требуют ничего сверхъестественного, им не нужна скоростная автомагистраль. Граждане требуют создания элементарных условий для жизни, чтобы можно было спокойно добраться до больницы, привезти продукты, навестить родственником, а потом вернуться домой, не потеряв на обратном пути часть автомобиля.