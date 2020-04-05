В Медвежьегорском районе зафиксировали неопознанный объект

4 апреля жители поселка Челмужи в Медвежьегорском районе засняли в небе необычный объект, который летел над городом, пишет «Типичный Медвежьегорск».

Семейная пара около полуночи вышла из дома и увидела яркую звезду. Но жителей смутило, что она находилась очень низко над Онего. Тогда решили снять и приблизить, в итоге оказалось, что «звезда» имеет очень необычную форму светящихся кругов.

Видео – «Столица на Онего»