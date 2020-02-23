Стали известны подробности обрушения моста в Карелии

При обрушении моста через реку Видлицу никто не пострадал. Деревянный мост сегодня не выдержал сильного ветра и упал в реку. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказали в Отряде противопожарной службы по Олонецкому району.

«Никто не пострадал. Мост снесло ветром. Чтобы его восстановить, понадобится замена тросов. Пролеты пока почти все целые. На другой берег в принципе попасть можно – по старой дороге, но только на внедорожнике. Глава поселения в курсе проблемы»,

– рассказал порталу «Петрозаводск говорит» начальник отряда Отряда противопожарной службы по Олонецкому району Денис Васильев.

Как мы сообщали ранее, 23 февраля в Видлицком сельском поселении произошло ЧП – снесло мост через реку Видлицу. По информации ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району», более десяти домов остались отрезанными от «большой земли».

Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»