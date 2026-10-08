ПетрГУ отсудил сотни тысяч рублей у бывшей студентки-целевика

Суд снизил размер штрафа: карельский вуз наказал рублем студентку, бросившую учебу

фото «Петрозаводск говорит»

Карельский вуз судился с бывшей студенткой. Девушка поступила в ПетрГУ по договору целевого обучения и после окончания учебы должна была не менее трех лет отработать в Питкярантской больнице в качестве терапевта. Но спустя пять лет учебы в вузе девушка отчислилась из университета, вуз потребовал с нее деньги.

«Программу высшего образования не освоила и трудовой договор не заключила. Университет направил ответчице требование об уплате штрафа в размере 589 325 рублей, которое было оставлено без удовлетворения. Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, истец просил взыскать с ответчика штраф в размере 589 325 рублей»,

- сообщили в Питкярантском городском суде.

В суде представитель девушки заявил о вынужденном оставлении учебы и просил снизить размер штрафа, так как у девушки нет постоянного источника дохода, она учится по очно-заочной форме на бюджетной основе.

Суд учел данные о личности ответчицы, материальное положение, отсутствие постоянного дохода и имущества, обучение по социально значимой профессии, объективную сложность освоения программы высшего медицинского образования. Судья пришел к выводу о несоразмерности заявленного к взысканию штрафа последствиям нарушения обязательства и снизил его размер до 300 тысяч рублей. Также с девушки взыскали судебные расходы в размере 16 787 рублей. Решение суда пока не вступило в силу.