Зэк развращал детей прямо из колонии

Мужчину приговорили к колонии строгого режима за непристойную переписку с подростками

фото «Петрозаводск говорит»

Более двух десятков лет мужчина проведет за решеткой за преступление против несовершеннолетних. Решение о наказании в отношении мужчины с нездоровым интересом к малолеткам вынес московский суд.

Мужчина находился в следственном изоляторе по другому делу, он вел переписку с подростками в соцсети. Как считают следователи, мужчина отправлял собеседникам порнографию и использовал детей для изготовления аналогичных материалов. Мужчину осудили и направили в колонию, откуда он продолжал переписываться с подростками, сообщает «Газета.Ru».

О нездоровом интересе мужчины узнали, возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об использовании несовершеннолетних для изготовления непристойных кадров. Потерпевших и свидетелей допросили, провели экспертизы. При вынесении решения суд учел ранее назначенное мужчине наказание и приговорил его к 29 годам колонии строгого режима.