Домашний питомец мучительно умирал от пролившегося моющего средства

Кот наступил в лужицу с химикатом – дальше началось страшное

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Трагедия с домашним любимцем произошла в Петербурге. Там кот не просто пострадал от моющего средства – питомец мучительно умер после контакта с бытовой химией, которую надежно не спрятали хозяева. О происшествии пишет канал BAZA.

Трехлетний питомец опрокинул открытый флакон «Антижира» и наступил в пролившийся химикат. Как любой пушистик, он стал вылизывать попавшую на лапки жгучую смесь, однако еще больше разнес ее по телу. Страшная реакция пошла мгновенно: облезла шерсть и разъело кожу.

Уже через час кот был на операционном столе в ветклинике, но поражение было необратимым – из-за некроза лапки пришлось ампутировать. Еще пять дней питомец мучился от гангрены, потом умер, сообщает источник.

Как объяснили ветеринары, после контакта животных с бытовой химией счет идет чуть ли не на минуты. Щелочь моментально проникает в ткани и вызывает влажный некроз. Поэтому действовать нужно без промедлений: смыть химикат проточной водой и сразу же везти питомца в ветклинику.