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12 октября 2026
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Общество

Котлован вырыли в августе у детской площадки и бросили

Петрозаводчане бьют тревогу: ограждения рухнули
трубы в яме
изображение сгенерировано Алисой AI

Петрозаводчане бьют тревогу из-за котлована на Ключевой. Ограждения, которые были установлены по периметру, рухнули. Рядом с опасным местом расположена поликлиника и детские площадки, горожане переживают, что может случиться беда.

По словам местных жителей, котлован вырыли еще в середине августа, последние три недели рабочих там не видели.

яма

 

«Из-за погодных условий половина ограждений упали. Рядом располагаются 2 детские площадки! Так и до беды недалеко! Обращения были оставлены в городскую диспетчерскую службу и в обслуживающую организацию!» - сообщили в паблике «Ключевая /Новости района».

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