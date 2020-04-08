Родители о дистанционном обучении в Карелии: «Проще застрелиться»

7 апреля школы Карелии перешли на дистанционное обучение. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

– С 7 по 30 апреля 2020 года во всех школах и организациях дополнительного и профессионального образования вводится дистанционная форма обучения. Важно отметить, что при использовании такого метода обучения образовательные программы будут выполнены и освоены учащимися в полном объеме,

– рассказали в Министерстве образования республики.

Однако в первый же день, когда Карелия перешла на дистанционку, в редакцию посыпались звонки от возмущенных родителей и учителей. Жаловались на многое: «висящие» интернет-платформы, неготовность школ к такой форме обучения, неумение организовать онлайн-уроки. Между тем, о том, что школы будут вынуждены работать дистанционно, было известно заранее.

Родители высказываются о новом опыте обучения очень эмоционально.

– Если ребенок что-то не знает или не понял, разбираться приходится, конечно, родителям. Днем работаешь по своей профессии, а вечером – педагогом. Дистанционное обучение – это просто красивое название. На самом деле берешь учебник и сама всему по вечерам учишь. А еще перед учителями надо отчитываться. Я вчера в пять часов вечера домой пришла, поела, и мы учились до 10 часов! Надо было сделать все задания, которые обычно делали в школе, плюс домашние. Если так каждый день будет, проще застрелиться. Когда ты дома, не работаешь и у тебя один ребенок, можно, наверное, так поучиться. А если два ребенка или три, и у всех разная программа?

– возмущается мама третьеклассника Екатерина.

По ее словам, все дистанционное обучение сводится к выполнению заданий, которые учитель выкладывает в соцсеть «ВКонтакте». Таким образом, между понятиями "дистанционное" и "домашнее" обучение можно поставить знак равенства. Иногда ощущение такое, что школа попросту сняла с себя всю ответственность за обучение детей и перевалила ее на родителей.

Фото из интернета

Мамы жалуются, что многие педагоги для работы выбирают соцсеть «ВКонтакте», а не специально созданные образовательные платформы. Реальных ограничений по пользованию соцсетями в России нет, но рекомендуется регистрироваться в них с 14 лет. А это значит, что родителям приходится либо давать детям допуск к собственным страницам, либо создавать фейковые. Из-за этого родители вынуждены сидеть рядом с ребенком и следить, чтобы он не отвлекался на просмотр маминых фото или не начал во что-нибудь играть. А уж если родители на работе, перед ребенком открывается целый мир, отказаться от которого в пользу учебы непросто.

– В нашем классе фотографии готовых домашних заданий загружают в закрытую группу в сети «ВКонтакте», где состоят родители. Но если мамы и папы не очень добросовестные, то ребенок может зайти с их странички в группу и «позаимствовать» чужое домашнее задание,

– рассказала мама четвероклассника Анна.

Казалось бы, мамам младшеклассников должно быть легче – в классе один учитель, а не несколько, и организовать учебу должно быть проще. Но здесь, как выяснилось, играет роль человеческий фактор, многое зависит от учителя.

– Наша учитель начальных классов – человек в возрасте, и не все технологии смогла освоить. На самом деле она молодец, подготовила презентации, старалась. Но ученикам начальной школы, мне кажется, важен именно контакт с учителем, чтобы им объяснили, показали. А онлайн-трансляции наш учитель организовывать не умеет, все задания выкладывает во «ВКонтакте»,

– говорит мама третьеклассника Ксения.

По словам Ксении, в заданиях, выложенных в соцсети, правильные ответы закрыты кружочками. Предполагается, что ребенок выпишет примеры в тетрадь, решит их, а потом «сотрет кружочки» и посмотрит правильный ответ. На деле соблазн подсмотреть слишком велик, поэтому родитель должен сидеть рядом и контролировать чадо.

– О переходе на дистанционное обучение стало известно не вчера, и у школ было время подготовиться. Существует огромное количество платформ в интернете, где можно организовать учебу. Есть возможность создать чат в мессенджере и там провести видеоконференцию. Скайп можно установить и на компьютере, и на телефоне. Возможностей много, но многие педагоги ограничиваются выкладыванием заданий в соцсеть,

– продолжает Ксения.

Между тем, есть школы, где онлайн-уроки все-таки проводят.

– Наш педагог подготовилась. В воскресенье, накануне начала дистанционного обучения, провела «репетицию». Весь наш класс, 29 человек, подключились к трансляции в Скайпе. И 7 апреля уже были полноценные уроки. Правда, есть одна особенность: когда учитель говорит, дети должны выключить микрофон и видео – чтобы не было помех – и слушать учителя. А когда она кому-то задает вопрос – этот ребенок должен включить звук и ответить. Остальные должны не мешать и не шевелить лишний раз мышками. Звучит забавно, но это действительно похоже на полноценный урок, с объяснением и вопросами,

– рассказала мама четвероклассника Анна.

По словам Анны, среди ее знакомых есть те, кто использует для обучения другие онлайн-платформы, например «Зум», «ЯКласс». Школа также использует платформу «Учи.ру», где будут проводиться уроки и для учеников начальной школы. То есть не все учителя сводят учебу к выполнению домашних заданий.

Стоит отметить, что педагоги тоже не в восторге от нагрянувшего на них «счастья» преподавать дистанционно.

– Многие учителя стараются, ищут интересные ходы для уроков, но сайты постоянно зависают. Детям тяжело регистрироваться на некоторых сайтах, так как многие делают это с телефона, а память там маленькая. Тем, у кого два и более ребенка в семье, это вдвойне труднее, ведь многие родители тоже работают дистанционно за компьютером... Как учителю мне приходится составлять карты уроков, где конкретно все расписывать, вставлять ссылки с новым материалом, а они не всегда открываются у детей. Родители тоже многого не могут понять, поэтому и днем, и ночью, классные руководители должны быть на связи и отвечать на вопросы родителей и детей,

– рассказала Мария.

– Конечно, работы значительно прибавилось, так как к каждому уроку мне нужно подготовить ученикам подробную инструкцию для выполнения заданий, текстовый документ с темой урока, возможно, презентацию и рабочий лист. Ну и проверка по фото не способствует здоровью глаз. Теперь о детях: большинство из них невнимательны, читают инструкции бегло и задают те вопросы, которые им уже даны в тексте. Приходится по нескольку раз отвечать одно и то же.

С родителями ситуация такая же. Не вникая, они начинают разводить панику. Не все умеют следовать инструкции: некоторые учащиеся выполняют не то, что им предложено, либо выполняя лишнее, либо наоборот.

Кроме того, многие дети не умеют работать с образовательными сайтами. Знания интернета ограничиваются у большинства развлечениями, просмотром видео и т. п. Но какой-то катастрофы я не вижу, есть педагоги и дети, у которых все получается. Например, наш учитель информатики и математики часть уроков перенесла в Zoom. Вчера провела четыре урока, сказала, никаких проблем не было,

– поделилась Татьяна.

Будет ли решена проблема с «висящими» платформами для дистанционного обучения? С этим вопросом мы обратились в Министерство образования Карелии.

– Министерство образования РК уже проинформировало Министерство просвещения о существующих проблемах. Одновременно обращаем ваше внимание, что в России мобилизуются все ресурсы – федеральные и региональные, включая операторов мобильной связи, телевидение, интернет-платформы, чтоб максимально дать полезный контент, который позволит качественно освоить программу. Также ведется работа над техническими решениями, которые расширят возможности образовательного процесса в самых удаленных территориях, прежде всего, тем, кто не обеспечен высокоскоростным интернетом. Министерство просвещения уже ведет активную работу по наладке всех платформ электронного образования. По информации ведомства, функционирование должно нормализоваться в ближайшие дни,

– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в ведомстве.

…Люди учатся дистанционно по всему миру давным-давно. В Карелии это для многих не первый опыт, некоторые классы закрывались на карантин и учились дистанционно и раньше. Казалось бы, процесс должен быть отлажен. Но, судя по отзывам мам, до этого еще далеко. Хочется верить, что нынешние трудности – всего лишь сложности первых дней, и в дальнейшем их удастся преодолеть.

Кстати, в Петрозаводске работает горячая линия по дистанционной учебе. Консультации ведут специалисты городского управления образования. Задать свой вопрос можно по телефону горячей линии: 8 (8142) 71-34-35 с 11 до 15 часов ежедневно или по электронной почте: uprobr@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее мы рассказывали о том, как организовано дистанционное обучение в средних и высших учебных заведениях республики.

Валентина Платонова