В Петрозаводске обрезают кусты для восстановления живой изгороди

Санитарная обрезка живой изгороди продолжается в Петрозаводске. Комбинат благоустройства выполняет санитарную обрезку живых изгородей в сквере Ленинградских ополченцев. Ранее кустарники обрезали на бульваре Победы, вдоль Пушкинской улицы и в Библиотечном сквере.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники комбината мульчируют почву, выполняют «посадку на пень». В мэрии считают, что этот способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и живая изгородь восстановится.

Работы по омолаживающей обрезке будут продолжены.

Фото: пресс-центр администрации города