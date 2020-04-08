08 апреля 2020, 21:33
Общество

В Петрозаводске обрезают кусты для восстановления живой изгороди

В мэрии считают, что обрезка позволит взрослым растениям дать молодые побеги

Санитарная обрезка живой изгороди продолжается в Петрозаводске. Комбинат благоустройства выполняет санитарную обрезку живых изгородей в сквере Ленинградских ополченцев. Ранее кустарники обрезали на бульваре Победы, вдоль Пушкинской улицы и в Библиотечном сквере.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники комбината мульчируют почву, выполняют «посадку на пень». В мэрии считают, что этот способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и живая изгородь восстановится.

Работы по омолаживающей обрезке будут продолжены. 

Фото: пресс-центр администрации города

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обрезка
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сквер Ленинградских ополченцев