08 апреля 2020, 21:33
В Петрозаводске обрезают кусты для восстановления живой изгороди
В мэрии считают, что обрезка позволит взрослым растениям дать молодые побеги
Санитарная обрезка живой изгороди продолжается в Петрозаводске. Комбинат благоустройства выполняет санитарную обрезку живых изгородей в сквере Ленинградских ополченцев. Ранее кустарники обрезали на бульваре Победы, вдоль Пушкинской улицы и в Библиотечном сквере.
Как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники комбината мульчируют почву, выполняют «посадку на пень». В мэрии считают, что этот способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и живая изгородь восстановится.
Работы по омолаживающей обрезке будут продолжены.
Фото: пресс-центр администрации города