Авария в Питкяранте, МЧС вводит режим повышенной готовности

Сильные морозы не проходят незамеченными для Карелии. Целый город в республике остался без холодной воды в результате аварийного отключения. Информация о нештатной ситуации поступила в республиканское МЧС утром 14 января.

Причиной отключения стало замерзание участка центрального трубопровода. В городе ведутся восстановительные работы.

В МЧС сообщили, что теплоснабжение Питкяранты осуществляется от центральной котельной, вода в котельную подается, работает в штатном режиме.

«На территории городского округа введен особый противопожарный режим»,

- сообщили в министерстве.

В МЧС Карелии введен режим повышенной готовности. На место происшествия направлена оперативная группа ведомства. (фото aif.md)