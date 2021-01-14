Осужденный в Надвоицах ударил сотрудника ФСИН

Осужденному, отбывающему наказание в Карелии, грозит дополнительное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

20 ноября 2020 года осужденный Б., находящийся за нарушение режима в штрафном изоляторе, умышленно ударил сотрудника ФСИН кулаком в лицо. Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Следком РК по материалам УФСИН Карелии возбудил уголовное дело в отношении осужденного, напавшего на сотрудника ИК-1 (Надвоицы). В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Осужденный Б. 1973 года рождения, против которого возбуждено дело, отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы за убийство. По закону, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»