14 января 2021, 09:49
Происшествия

Женщину увезли на скорой в БСМП после аварии на Древлянке

Пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте

Появились подробности аварии с участием пешехода на Лососинском шоссе, 28, в Петрозаводске.

По сообщению Госавтоинспекции, 13 января в 13:30 водитель «Субару» сбил пешехода 1963 года рождения. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Женщина получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в БСМП. (фото Госавтоинспекции)

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Госавтоинспекция
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БСМП