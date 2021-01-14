Женщину увезли на скорой в БСМП после аварии на Древлянке

Появились подробности аварии с участием пешехода на Лососинском шоссе, 28, в Петрозаводске.

По сообщению Госавтоинспекции, 13 января в 13:30 водитель «Субару» сбил пешехода 1963 года рождения. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Женщина получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в БСМП. (фото Госавтоинспекции)