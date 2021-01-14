Задержан житель Кеми, пытавшийся поесть бесплатно

В Кеми 30-летний мужчина сделал в кафе заказ на общую сумму 1700 рублей и, закончив есть, отказался платить, сообщает МВД Карелии.

Инцидент в городе на севере Карелии произошёл вечером 12 января. По вызову сотрудников кафе на место прибыла группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии сдали жадного кемлянина участковому для дальнейшего разбирательства.

Фото из паблика «Управление Росгвардии по Республике Карелия»