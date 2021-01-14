14 января 2021, 09:17
Мужчина пропал без вести
Полиция просит помощи у граждан, обладающих информацией
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Смирнова Виктора Геннадьевича 1990 года рождения, сообщает МВД Карелии.
Местонахождение мужчины неизвестно с 6 января 2021 года.
На вид: 30 лет, рост 180 см, волосы короткие, светло-русые.
Был одет: куртка черная короткая, штаны темно-синего цвета, толстовка темно-синего цвета с капюшоном красного цвета, на толстовке в районе груди надпись «Russia», на рукавах полосы красного цвета.
Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: +7-911-402-49-26, 8 (8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).
Фото с сайта МВД Карелии