Мужчина пропал без вести

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Смирнова Виктора Геннадьевича 1990 года рождения, сообщает МВД Карелии.

Местонахождение мужчины неизвестно с 6 января 2021 года.

На вид: 30 лет, рост 180 см, волосы короткие, светло-русые.

Был одет: куртка черная короткая, штаны темно-синего цвета, толстовка темно-синего цвета с капюшоном красного цвета, на толстовке в районе груди надпись «Russia», на рукавах полосы красного цвета.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: +7-911-402-49-26, 8 (8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).

Фото с сайта МВД Карелии