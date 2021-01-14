Трубопровод замерз в Рабочеостровске, жители остались без воды

Еще один населенный пункт Карелии не устоял перед аномальными морозами. В Кемском районе в поселке Рабочеостровск замерз кусок трубопровода – более 500 метров. В результате более 90 человек остались без воды, также воды нет в местной школе и центре помощи детям. Об этом сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров. По словам чиновника, аварийные бригады пытаются восстановить проходимость системы и спасти трубопровод от размерзания. При этом высока вероятность, что около 200 метров водопровода придется заменить.

«Эта ситуация возникла не впервые, вероятность такого развития событий прогнозировалась ещё летом. Одной из причин такой ситуации стала замена тепловых труб современными, с хорошей теплоизоляцией. В силу ряда причин (в первую очередь геологии - частые выходы скалы и болотистая почва) коммуникации в нашем районе исторически прокладывались «пучком» - совместно тепловые и водопроводные трубы. При замене тепловых труб на современные, с низким коэффициентом теплопотерь водопроводные трубы в пучке остаются без подогрева и при морозах происходит их промерзание»,

- написал Петров.

По словам чиновника, для жителей и учреждений организован подвоз воды. Из-за случившегося в местной школе продлят режим дистанционного обучения.

Также чиновник сообщил, что на территории Кемского района вводится режим повышенной готовности.

Ранее в Питкяранте из-за морозов произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остался весь город. В Питкяранте введен режим повышенной готовности для сил и средств Питкярантского муниципального звена ТП РСЧС и особый противопожарный режим. Для жителей организуют подвоз воды.

Кроме того в Олонецком районе с 13 января введен режим функционирования повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы республики единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. (фото vk.com)