Мужчина умер на роднике в оставшейся без воды Питкяранте

Несчастный случай произошел утром 15 января в Питкяранте. О внезапной кончине 70-летнего мужчины на роднике сообщает паблик «Нетипичная Питкяранта».

«Он был один, вероятно, приехал на машине. Набрал воды и поднял первую партию канистр наверх. Потом спустился с пустыми канистрами и упал»,

- говорится в сообщении группы.

Очевидцы трагедии помогали работникам скорой помощи поднять мужчину наверх по крутой и длинной лестнице. В МВД Карелии нашему изданию подтвердили, что утром 15 января в питкярантскую полицию поступило сообщение о мертвом мужчине.

Напомним, из-за аномальных холодов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Город остался без воды. В Питкяранте введен режим повышенной готовности. Отогреть паром замерзший участок трубы не удалось, было решено параллельно проложить ветку нового водопровода протяженностью 900 метров. Следователи начали проверку из-за коммунальной аварии. (фото vk.com)