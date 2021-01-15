15 января 2021, 15:11
Происшествия

Спасатели достают тело маленького мальчика из ледяной реки Тохмайоки

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения шестилетнего мальчика в поселке Хелюля

Спасатели карельской республиканской поисково-спасательной службы проводят работы по эвакуации тела ребенка из-подо льда реки Тохмайоки, сообщает паблик «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН». Как мы рассказывали ранее, тело пропавшего в поселке Хелюля 28 декабря шестилетнего мальчика обнаружили сегодня около полудня водолазы.

Карельские следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения мальчика продолжается.

Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего мальчика, а также поблагодарил всех, кто участвовал в поисках и поддерживал близких ребенка. (фото vk.com)

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