Помощь водолазов требуются для поиска мальчика, пропавшего в Хелюля

Поиски пропавшего в поселке Хелюля будут продолжены. Работы планируются 10-11 января. Сбор в 9.30. Об этом сообщает паблик «Водолазной группы «ДобротворецЪ»

«Требуется помощь: дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений под лед (сертификат Ice дайвера) и подводных охотников»,

– говорится в сообщении.

В поселке Хелюля разыскивают маленького Филиппа Мельника, который днем 28 декабря ушел из дома, с тех пор о шестилетнем мальчике ничего не известно. Основная версия на сегодняшний день – ребенок мог упасть в реку Тохмайоки. В связи с чем реку прочесывают водолазы, дайверы не только из Карелии, но и других городов.

4 и 5 января водолазная группа «Добротворецъ» осмотрела дно реки с помощью двух видеокамер с инфракрасной подсветкой.

На дно Тохмайоки погружались дайверы и водолазы. Температура воды в районе поисков – плюс два градуса, глубина акватории – 2-4 метра, видимость под водой – 20-30 см, дно илистое, много коряжника, бревен, твердого бытового мусора. Толщина льда у берега – 4-7 см, лед хрупкий, есть разломы.